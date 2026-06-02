Bodrum'da motoryatın üzerine çıkan Akdeniz foku görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıda demirli bir motoryatın üzerine çıkan Akdeniz foku, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 02.06.2026 - 16:21
Türkbükü sahilindeki Hebil Koyu'nda, yetişkin bir Akdeniz foku demirli bir motoryatın platformuna çıkarak güneşlendi.
Tekne üzerinde bir süre dinlenen Akdeniz foku, çevredekilerin ilgi odağı oldu.
Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen fok, daha sonra yeniden denize girerek gözden kayboldu.
