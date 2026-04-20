Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Niğde'de bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde'de bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, C.Ö, O.K, B.K, S.A, H.H.Y, D.Ö.S, E.O, G.A, A.A ve iş yeri sahipleri E.K, M.K, N.B yakalandı.
Masada bulunan 4 ıstaka, 4 deste iskambil kağıdı, yazboz, okey taşları ve 4 bin 500 liraya el konuldu.
Kumar oynayan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
