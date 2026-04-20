        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da öğrencilerle buluştu

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun'un Ladik ilçesinde öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Ladik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Merkez Atatürk İlkokulu öğrencilerine oyuncak, öğretmenlere ise çeşitli hediyeler takdim edildi.

        23 Nisan Haftası dolayısıyla okulda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Topsakal, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

        Çocukların bayram haftasını kutlayan Topsakal, "Onları sevindirmek, geleceğe hazırlamak ve güzel hayaller kurdurmak öğretmenlerimizin işi. Bu görevi yerine getiren öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

        Öğretmenlerin emekleri sayesinde Türkiye'nin geleceğinin huzurlu ve mutlu olacağını belirten Topsakal, "Biz de onların bu kıymetli çalışmalarına bir nebze katkı sunmak ve yanlarında olmak amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirip hediyelerimizi takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Topsakal'a ziyaretinde MHP İl Başkanı Burhan Mucur da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

