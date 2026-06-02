Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada 5 bin 557 sentetik ecza hap, 79,67 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.