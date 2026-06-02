Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada 5 bin 557 sentetik ecza hap, 79,67 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Kamyon ile kamyonet çarpıştı; 5 yaralı
        Kamyon ile kamyonet çarpıştı; 5 yaralı
        Samsun'da pikap ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Samsun'da pikap ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Samsun'da kumar oynayan 9 kişiye 104 bin 436 lira ceza
        Samsun'da kumar oynayan 9 kişiye 104 bin 436 lira ceza
        3 yaşındaki kayıp Göktürk ormanda bulundu; jandarmayla sohbet anları kamera...
        3 yaşındaki kayıp Göktürk ormanda bulundu; jandarmayla sohbet anları kamera...
        Samsun'da kumara geçit yok: 9 kişiye ceza, 2 işletme sorumlusuna adli işlem
        Samsun'da kumara geçit yok: 9 kişiye ceza, 2 işletme sorumlusuna adli işlem
        Samsun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu anlar kameraya yansıdı
        Samsun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu anlar kameraya yansıdı