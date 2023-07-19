'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Olası "İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi" açıklamasında bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde yerinde dönüşüme 36 bin 825 kişinin müracaat ettiğini bildirdi.

Bakan Özhaseki bunun yanında "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi. Deprem, üzerinde siyaset yapılacak bir durum değildir, kaybedecek 1 saniyemiz bile yok" açıklamasında bulundu.

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