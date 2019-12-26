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HaberlerOtomobilSon dakika haberi...Yerli otomobilde yeni detay

Son dakika haberi...Yerli otomobilde tanıtıma 24 saat kala yeni detay ortaya çıktı

Yerli otomobilin tanıtılmasına bir gün kala, otomobilin geliştirilme çalışmalarını üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Hafta başından beri her gün 14.30'da yerli otomobile dair çeşitli görseller paylaşan TOGG, bugünkü paylaşımı ile modelin elektrikle çalışma sistemi hakkında ipucu verdi. Merakla beklenen yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü 14.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak

yerli otomobil
HABERTURK.COM

Yerli otomobil projesini geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),modelin tanıtılmasına bir gün kala sosyal medya hesabından yeni detaylar paylaştı.

TOGG'un resmi twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta, merakla beklenen yerli otomobilin elektrikle çalışma sistemi kısmı hakkında ipucu verildi.

Hafta başında resmi Twitter hesabını açan TOGG, yerli otomobilin tanıtımına kadar her gün 14.30'da yeni bir fotoğraf paylaşacağını açıklamıştı.

TOGG'un ilk paylaşımında aracın farları görülürken, sonraki gün aracın ön yüzünü daha detaylı gösteren bir fotoğraf yayınlanmıştı.

Üçüncü gün ise otomobilin ön tamponun da bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanırken, otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifli LED aydınlatmalar ilgi uyandırmıştı.

TOGG'un pazartesi günü açılan Twitter hesabı ise 4 gün içinde 148 bin takipçi sayısına ulaştı.

ÜZERİNDEKİ ÖRTÜNÜN KALKMASINA BİR GÜN KALDI

Türkiye'nin otomobili, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Bilişim Vadisi'ndeki etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, otomobilin yüzünü göstermesinin ardından aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yapması bekleniyor.

Yüzde 100 elektrikle çalışan ve  c segment bir SUV olacağı açıklanan yerli otomobilin tanıtılacağı etkinlikte, bir de sedan modelin sergileneceği belirtiliyor. 

 

2018 YILINDA KURULDU

TOGG, '5 babayiğit' olarak anılan BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında yerli otomobili geliştirmek üzere 2018 yılında kuruldu.

Haziran 2018'de ise, Bosch'ta üst düzey yöneticilik yapan Mehmet Gürcan Karakaş TOGG CEO'su olarak atandı.

TOGG'un genel merkezi ise geçtiğimiz Eylül ayında Gebze'deki Bilişim Vadisi olarak belirlendi.

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