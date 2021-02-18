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Yerli otomobil geliştirme çalışmalarını son hız sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),Gemlik'te inşaatı devam eden fabrika hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı" bilgisi paylaşıldı.

TOGG'dan verilen bilgide, 1500 kişilik saha çalışma ortamı hazırlıklarının devam ettiği ve fabrikadaki boyahane binasının temelinin demir montajına başlandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği, toplamda 22 bin 656 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 725 bin metreküp kazı yapıldığı, 130 olimpik havuzu dolduracak kadar dolgu yapıldığı 698 km'lik zemin güçlendirme kolonunun üretildiği bildirildi.

TOGG geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile bir protokol imzalamıştı.

Yapılan anlaşma ile, MGM tarafından sağlanacak gözlem, hava tahmini, kara yolları tahmin sistemi ve MeteoUyarı gibi ürünlerin TOGG'un üreteceği otomobillere entegrasyonunun sağlanacağı bildirilmişti.