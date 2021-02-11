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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),meteorolojik veri ve bilgilerin paylaşımı ve ortak kullanılmasına dair protokol imzaladı.

Anlaşmaya göre, TOGG’un akıllı yaşam platformu olarak adlandırılan elektronik arabirimine, MGM tarafından sağlanacak gözlem, hava tahmini, kara yolları tahmin sistemi ve MeteoUyarı gibi ürünlerin entegrasyonu sağlanacak. TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasındaki veri paylaşımının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TOGG’u yetkilendirmesiyle gerçekleşeceği kaydedildi.

Sürücüye Yönelik Uygulamalar, Araç İçi Uygulamalar ve Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı olarak üç başlık altında hayata geçirilecek uygulamalar ve sağlanması hedeflenen katma değer sayesinde yeni teknoloji ve servislerin geliştirilmesinin de önü açılacak.

Anlaşma kapsamında, TOGG otomobillerinde yer alması planlanan hava tahmin gösterimi, navigasyonda güvenli rota hesaplama ve adaptif menzil hesabı için MGM’nin verileri kullanılması planlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Karayolları Hava Tahmin Sistemi’nin (KHST),TOGG Akıllı Yaşam Platformuna entegrasyonu sağlanacak.

'MOBİLİTE AÇIK VERİ SETİ OLUŞTURULDU'

Bilişim Vadisi’ndeki imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği, mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak. Sektörle yakın temas içerisinde hazırladığımız Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'nı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yol haritasında ortaya koyduğumuz en önemli projelerden biri de Mobilite Açık Veri Setinin Oluşturulması'dır" dedi.

Bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinde en kritik noktanın veri meselesi olduğunu belirten Bakan Varank, "Verilerin toplanması, hazırlanması, yeni veri setlerinin oluşturulması, bunların anonimleştirilerek açık veri haline getirilmesi, sonrasında da şirketlere, girişimcilere ve akademisyenlere sunulması gerekiyor. Bugün de bunun ilk adımını atmış oluyoruz. TOGG, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanarak aracın konfor ve güvenliğini artırmış olacak. Veriler sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmayacak, yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamalar da kendini optimize edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacak" bilgilerini paylaştı.

Protokol İmza Töreni’nde katılan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, anlaşmanın aslında başta vatandaşlar olmak üzere birçok sektöre ciddi katkıda bulunacağını ifade ederek, "Bu protokolle TOGG, aldığı verileri kendi kullanıcısına konfor ve güvenlik olarak sunacak. Bununla da kalmayacak Türkiye’nin dört bir yanında mobil halde bulunan son teknoloji araçlarının ürettiği veriyi Meteoroloji’ye anlık aktaracak. Bu fonksiyonuyla TOGG araçları aslında Meteoroloji’ye veri sağlayarak halkımıza hizmet edecek. Bu proje TOGG’un neden “bir araçtan daha fazlası” olduğuna güzel bir örnek oldu" dedi.

'EKOSİSTEM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'

TOGG’u ‘Bir otomobilden daha fazlası’, Gemlik Tesisleri’ni de ‘Bir fabrikadan fazlası’ olarak tanımladıklarını hatırlatan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, da, "TOGG çekirdeği etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturmak için yola çıktığımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yaptığımız anlaşma da bu amaca giden yolda atılmış önemli adımlardan biri. Bu işbirliği sayesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bilimsel çalışmalarıyla elde ettiği anlık veriler TOGG kullacıları için güvenlik ve konfor sunan bilgiler haline dönüşecek. Örneğin yağmur, kar, sis ya da sel gibi gibi anlık ve lokal doğa olayları hemen araca ve sürücüye bildirilip, rota değişiklikleri, hız düzenlemeleri gibi sürüş ve yol güvenliğini artıran önlemler alınabilecektir. Ya da hareket halindeki TOGG araçlarından alınacak meteorolojik bilgiler o bölgede yaşayan ya da o bölgeye gidecek olanlara anlık olarak iletilerek iklimsel değişiklerden olumsuz olarak etkilenmelerinin önü alınabilecektir. Tedarikçilerin dönüşmesine, startupların mobilite ekosistemine dahil olmasına imkan veren TOGG, veriyi konfor ve güvenliğe dönüştürme konusunda da ülkemizde öncü oluyor" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da, "Yapay zeka teknolojisi, her alanda olduğu gibi otomobillerde de giderek öne çıkıyor. Sanayimizi tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. TOGG projesindeki teknoloji birikimimizin, diğer pek çok sektörün de önünü açacağını, ateşleyici rolünde olacağını düşünüyoruz. TOGG’un akıllı yaşam platformu olarak adlandırılan elektronik arabirimi üzerinden katma değer oluşturacak uygulamaları hayata geçireceğiz" dedi.

İŞ BİRLİĞİ NELER GETİRECEK?

Yapılan açıklamaya göre, MGM ve TOGG arasındaki iş birliği sürücüye yönelik birçok uygulamanın hayata geçmesine yol açacak.

Bu uygulamalar şu şekilde açıklanıyor;

-Anlık hava durumu gözlemlerin gösterimi

-Saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar

-Hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması

-Sürücüye hava durumuna göre rota önerileri

-Güzergâh boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerileri

-Araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi

-Araç İçi Uygulamalar

-Meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması

-Aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi

-Menzil tahminine katkıda bulunulması.