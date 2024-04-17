Yeşil güç deposu: Ispanağın sağlığa 6 faydası!
Son yıllarda yapılan araştırmalar, ıspanağın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor. Sağlık uzmanları, bu yeşil yapraklı sebzenin düzenli tüketiminin bir dizi sağlık faydası sağladığını belirtiyor. Peki, ıspanağın faydaları neler olabilir? İşte, sizin için ıspanağın sağlığa 6 yararı!
Ispanak birçok insanın tükettiği bir sebzedir. Yapılan araştırmalarla birlikte ıspanağın içerdiği zengin besin değerleri, kalp sağlığını desteklemekten kanser riskini azaltmaya kadar geniş bir yelpazede birçok yararı olduğu biliniyor. Biz de sizin için haberimizde bu yararları derledik. İşte, ıspanağın sağlığa olan faydalarına dair detaylar...
1. KAN BASINCINI YÖNETMEK
Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde 2023 yılında yayınlanan araştırmaya göre ıspanağın içerisinde bulunan nitratlar, kan damarlarını açarak kan akışını iyileştirir ve kalpteki stresi azaltan bir etkiye sahiptir.
2. HASTALIKLARA KARŞI KORUMA
2016’da Gıda ve Fonksiyonları dergisinde yayınlanan araştırmaya göre ıspanağın içerisindeki bileşikler oksidatif stresi azaltabiliyor.
Fizyoloji’de Sınırlar dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırmada oksidatif stresin kanser, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalıkların riskini artırdığı görülüyor bu sebeple ıspanak tüketimini artırmanın bu hastalıklara karşı koruma sağlayabileceği düşünülüyor.
3. ANTİOKSİDAN KAYNAĞI
Ispanak, iltihabı azaltmaya ve hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olan antioksidanlar sağlar. Ispanaktaki antioksidanlar arasında kemferol, kersetin, mirisetin ve izorhamnetin adlı bileşikler bulunur. Bu bileşikler kansere, kalp hastalığına ve iltihaplı hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı olabilir.
4. VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİNDİR
Amerika Tarım Bakanlığı’na göre ıspanak vitamin açısından zengindir. Üç fincanlık ıspanak porsiyonu, K vitamini için günlük değerin yüzde 300'ünden fazlasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra A vitamini ve C vitamini için günlük değerin yüzde 160 ve yüzde 40'ından fazlasını sağlar.
Çiğ ıspanak K ve A vitaminleri sayesinde kemikleri destekler, C vitamini ise yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca ıspanak, kırmızı kan hücrelerinin ve DNA'nın oluşmasına yardımcı olan B vitaminini içerir.
5. GÖZ SAĞLIĞI
Ulusal Göz Enstitüsü’ne göre ıspanakta bulunan bir antioksidan olan lutein, görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) adlı bozukluk riskini azaltabilir.
6. BİLİŞSEL GERİLEME RİSKİNİ AZALTABİLİR
2015 yılında Alzheimer Derneği dergisinde yayınlanan bir araştırmada yaklaşık 5 yıl boyunca 58-98 yaş arası 900'den fazla yetişkinin yeme düzenleri ve bilişsel yetenekleri izlendi.
Günde bir ila iki porsiyon yeşil yapraklı sebze yiyen kişilerin bilişsel yeteneklerinin kendilerinden 7,5 yaş küçük olanlarla aynı olduğu görüldü. Yani ıspanak, yaşa bağlı bilişsel gerilemeye karşı koruyabilir.
Kaynak: The Journal of the Alzheimers Association, Frontiers in Physiology, Food and Function, National Library of Medicine, Health