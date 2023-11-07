4 Şurada Paylaş!







Peki, yeşil patates, tatlı ve beyaz patates gibi sağlık açısından yararlı mı? Daha da önemlisi, yeşil patates yemek güvenli midir? Eatthis.com'da yer alan habere göre, Beslenme Uzmanı Toby Amidor, gizemli yeşil patates beslenmeye dahil edilmeli mi edilmemeli mi sorusunun yanıtını verdi.

5 Şurada Paylaş!







Güneş ışığının etkisiyle yeşile dönen patateslerde klorofili üretimi ve solanin üretimi başlamış demektir. Yüksek konsantrasyonda solanin içeren patatesler hem acı bir tada sahip oluyor hem de çok miktarda yenildiğinde zararlı oluyor.