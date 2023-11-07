Yeşil patates yemek güvenli mi?
Beslenme uzmanı Amidor, yeşil patatesin tüketilmemesi gerektiğini belirterek, "Yüksek solanin konsantrasyonu, yeşil patatesi yemeyi kötü bir fikir haline getirir. Ayrıca patatesi pişirmek bu zehirli bileşikten kurtulmasına yardımcı olmuyor. Yeşil patates yemek muhtemelen sizi öldürmez ancak solanin alırsanız kusma, karın ağrısı, ishal ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olabilir" açıklamasında bulundu
Daha sağlıklı beslenmeye çalıştığımız zamanlarda genellikle daha fazla yeşillik tüketmeye çalışırız. Bazıları metabolizma hızlandırmak için koyu yapraklı sebzeler tüketirken, bazıları da bunu yeşil çay ile sağlamaya çalışır.
Uzmanlara göre günlük meyve ve sebze alımı söz konusu olduğunda gökkuşağının renklerini yeme felsefesi devreye giriyor ve yeşillikler genellikle en sağlıklı seçimler arasında yer alıyor.
Ancak konu yeşil gıdaları tüketmeye geldiğinde yeşil patates akla gelen ilk sebzelerden biri olmuyor. Tatlı ve beyaz patateslerin antioksidanlar, vitaminler (B6 ve C vitamini), potasyum ve lif açısından doğal olarak zengin olduğu biliniyor. Ancak yeşil patatese dair pek bilgi bulunmuyor.
Peki, yeşil patates, tatlı ve beyaz patates gibi sağlık açısından yararlı mı? Daha da önemlisi, yeşil patates yemek güvenli midir? Eatthis.com'da yer alan habere göre, Beslenme Uzmanı Toby Amidor, gizemli yeşil patates beslenmeye dahil edilmeli mi edilmemeli mi sorusunun yanıtını verdi.
Güneş ışığının etkisiyle yeşile dönen patateslerde klorofili üretimi ve solanin üretimi başlamış demektir. Yüksek konsantrasyonda solanin içeren patatesler hem acı bir tada sahip oluyor hem de çok miktarda yenildiğinde zararlı oluyor.
PEKİ YEŞİL PATATES TÜKETİLMELİ Mİ?
Beslenme uzmanı Amidor, yeşil patatesin tüketilmemesi gerektiğini belirterek, "Yüksek solanin konsantrasyonu, yeşil patatesi yemeyi kötü bir fikir haline getirir. Ayrıca patatesi pişirmek bu zehirli bileşikten kurtulmasına yardımcı olmuyor. Yeşil patates yemek muhtemelen sizi öldürmez ancak solanin alırsanız kusma, karın ağrısı, ishal ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olabilir" dedi.
YEŞİL KISMI KESMEK İŞE YARAR MI?
Beslenme uzmanı Amidor, "Güvenli olması için yeşil patatesleri veya patatesin yeşil kısımlarını yememeniz önerilir. Yapılacak en güvenli şey yeşil patatesleri atmak. Patatesin üzerinde az miktarda yeşillik varsa, etrafını kesip kalan patatesi yiyebilirsiniz ama yine de, güvende olmak için yeşil patatesleri tüketmemek en iyisi" dedi.
PATATESLERİN YEŞİLE DÖNMESİNİ ÖNLEMENİN BİR YOLU VAR MI?
Patateslerin saklandığı ortam, kök sebzenin rengiyle ilgili durumu açıklar. Beslenme uzmanı Amidor, "Patatesler çoğunlukla yanlış depolama nedeniyle yeşile dönme eğilimindedir. Patatesleri serin, kuru ve karanlık bir yerde, minimum ışık olan ve floresan ışığı olmayan bir yerde saklamanız önerilir" diye konuştu.
Öte yandan satın alınan patateslerin kontrol edilmesi ve seçerken yeşil lekeli olanlardan kaçınılması gerektiği belirtilirken, alınan yeşil patateslerin ise tüketilmemesi gerektiği ifade edildi.