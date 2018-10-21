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Yeşil yapraklı sebzelerin ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen yok. Ancak Avustralya'daki Westmead Tıbbi Araştırma Enstitüsünün yürüttüğü bir çalışma, yeşil yapraklı sebzelerin başka bir faydasını daha ortaya çıkardı.