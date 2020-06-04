Yetenek Sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, Yetenek Sınavları 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek olup, Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecektir. Yetenek sınavı tarihleri haberimizde...

YETENEK SINAVI TARİHLERİ 2020

Yetenek Sınavı ile ilgili süreçler e-Okul Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.