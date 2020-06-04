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Yetenek sınavı tarihleri belli oldu! MEB 2020 yetenek sınavı başvuruları ne zaman?

Yetenek sınavı için öğrencilerin beklediği tarihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavının takvimi belli oldu. İşte MEB 2020 yetenek sınavı takvimi

Yetenek sınavı

Yetenek Sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, Yetenek Sınavları 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek olup, Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecektir. Yetenek sınavı tarihleri haberimizde...

YETENEK SINAVI TARİHLERİ 2020

Yetenek Sınavı ile ilgili süreçler e-Okul Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

SIRA

e-OKUL SİSTEMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

TARİH

1

Kontenjanların kontrol edilerek güncellenmesi

10-11 Haziran 2020

2

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okulların ilan edilmesi

12 Haziran 2020

3

Yetenek Sınavı başvurularının yapılması

15-29 Haziran 2020

4

Adayların Yetenek Sınavı giriş tarihlerinin duyurulması

30 Haziran 2020

5

Yetenek Sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi

1-10 Temmuz 2020

6

Merkezi yerleştirme sonuçlarının duyurulması

13 Temmuz 2020

7

Kazanan adayların kayıtlarının yapılması

13-17 Temmuz 2020

8

EK YERLEŞTİTME

Boş kontenjanların ilan edilmesi

6 Ağustos 2020

9

Boş kontenjanlar için tercihlerin alınması

10-13 Ağustos 2020

10

Boş kontenjanlara yerleştirme sonuçlarının ilanı

14 Ağustos 2020

11

Boş kontenjanlara kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılması

17-21 Ağustos 2020

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