"Hastamla ilgilen" deyip doktoru dövdüler! 0:00 / 0:00

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir hastanede, edinilen bilgiye göre, hasta yakını olan N.A ve N.C.A olan baba ile oğul ve acil serviste görevli doktor K.G. ile "Kendi hastalarıyla ilgilenmiyor" diyerek tartışmaya başladı.

BABA OĞUL, DOKTORU YUMRUKLADI

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul iddiaya göre görevli doktora yumruklarla saldırdı. Olayın büyümesiyle hastane güvenliği ve çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı.

BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çağrılan polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına alırken, şiddet gören doktor ise tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.