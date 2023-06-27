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Hidrasyon denklemi: Yeterince su içip içmediğinizi anlamanın bilim destekli basit yolu

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu su miktarı için belirtilen ölçüler ne kadar doğru? Günde 8 bardak ya da 3 litre su için uyarıları herkes için uygun olmayabilir. Peki günde ne kadar su içmeliyiz? İşte yeterince su içip içmediğinizi anlamanın bilim destekli basit yolu…

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  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    Birleşik Krallık'ta NHS, yiyeceklerden de su aldığımıza işaret ederek günde altı ila sekiz bardak veya 1,2 litreye kadar sıvı önerir. Harvard Tıp Fakültesi günde dört ila altı bardak önerir. Ancak çoğunlukla duyduğumuz günde iki litre su için daha aşırı bir tavsiyedir.
  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    2016 yılında, sıvılarınızın çoğunu sudan almanın daha faydalı olduğu fikri, Stirling Üniversitesi'nde fizyoloji, egzersiz ve beslenme alanında doçent olan Dr Stuart Galloway tarafından çürütüldü.
  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    Çalışması, lager ve hazır kahve gibi diüretikler de dahil olmak üzere bir dizi içeceğin, normal miktarlarda içildiğinde sudan daha fazla sıvı kaybına neden olmadığını gösterdi.
  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    Ancak hepimizin ne kadar içmeye ihtiyacı olduğunu kimse tam olarak söyleyemez, çünkü hepimizin farklı vücutları, diyetleri ve aktivite düzeyleri vardır ve değişen ortamlardan (sıcak, kuru, nemli, vb.) bahsetmeye bile gerek yok. 
  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    Çoğu insan, daha fazla suya ihtiyaç duyup duymadıklarını susadıklarını hissettikleri için anlayabilir, ancak bu dürtü yaşlılıkta azalır. 
  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    Galloway, yetişkinlerin çoğu için şüphe durumunda, tuvalete gidiş sayısının yeterli hidrasyon için potansiyel olarak yararlı bir rehber olabileceğini söylüyor.
  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    Çevre veya aktivite seviyesinden kaynaklanan sıvı kayıplarındaki farklılıkların yanı sıra sıvı alımındaki değişiklikleri de hesaba katar.
  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    Su gereksinimlerinizi yeterince karşılıyorsa, tipik bir gün içinde işemek için tuvalete dört ila altı ziyaret kaba bir kural olacaktır.
  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    Altıdan fazla tuvalete çıkmak, aşırıya kaçtığınız anlamına gelirken, dörtten azı muhtemelen daha fazla içmeniz gerektiği anlamına gelir.
  • Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!

    "Bu yaklaşımın bazı eksiklikleri olabilir, örneğin yaşla birlikte böbrek fonksiyonunda herhangi bir değişikliğin etkileri, bazı ilaçlar veya tümü idrar konsantrasyonunu ve hacmini etkileyen farklı içecek bileşimleri gibi" diye uyarıyor. "Dolayısıyla, doğru bir kılavuzdan ziyade kaba bir kuraldır."

    Benzer uyarılarla idrar renginin de yararlı olduğunu söylüyor. "En iyi fikri elde etmek için tek bir kaleme güvenmeyin, bir kombinasyon kullanarak değerlendirin."

    Kaynak: BBC

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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