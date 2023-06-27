"Bu yaklaşımın bazı eksiklikleri olabilir, örneğin yaşla birlikte böbrek fonksiyonunda herhangi bir değişikliğin etkileri, bazı ilaçlar veya tümü idrar konsantrasyonunu ve hacmini etkileyen farklı içecek bileşimleri gibi" diye uyarıyor. "Dolayısıyla, doğru bir kılavuzdan ziyade kaba bir kuraldır."

Benzer uyarılarla idrar renginin de yararlı olduğunu söylüyor. "En iyi fikri elde etmek için tek bir kaleme güvenmeyin, bir kombinasyon kullanarak değerlendirin."

Kaynak: BBC