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        Haberler Sağlık Yetersiz protein alımı, vitamin ve mineral eksikleri saç dökülmesini hızlandırıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yetersiz protein alımı, vitamin ve mineral eksikleri saç dökülmesini hızlandırıyor

        Saç sağlığı ve beslenmenin doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, "Saç dökülmesine karşı düzenli ve dengeli beslenmeye özen göstermeli, saçlarınızın kökten uca güçlenmesi için vitamin ve mineral kaynağı besinleri yeterli miktarda tüketmelisiniz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:43
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        Uzman Diyetisyen Dursun, beslenme alışkanlıklarının saç sağlığı üzerindeki etkisini ve önemini vurgularken saç sağlığını korumak, saç dökülmesini önlemek ve durdurmak için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin başında yumurta ve kırmızı etin geldiğini belirtti.

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        SAÇ DÖKÜLMESİNİ HIZLANDIRABİLİR

        Diyetisyen Dursun, “Tiroit hastalıkları ve kansızlık başta olmak üzere sistemik hastalıklar, ilaçlar, diyet, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, stres, gebelik gibi fizyolojik nedenler saç dökülmesine yol açabilir” diyen Dursun, “Yetersiz protein alımı, yanlış diyetler, hormon düzensizlikleri, vitamin mineral eksiklikleri gibi durumlar saç dökülmesini hızlandırabilir” diye konuştu.

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        SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN BESİNLER

        Dursun, saç dökülmesine iyi gelen ve sofradan eksik edilmemesi gereken besinleri şu şekilde sıraladı:

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        Yumurta: Kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı mutlaka günde 1 adet tüketilmeli.

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        Kırmızı et: Demir eksikliği saç dökülmesini hızlandırabilir. Demir içeriği yüksek besinleri günlük beslenme düzenine daha fazla eklemek saç dökülmesine karşı koruyucu özellik gösterir.

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        Balık: Haftada en az 2 kez balık tüketimi ile omega3 yağ asitlerinin alımı artırılır ve daha sağlıklı saçların oluşması desteklenir.

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        Kabak çekirdeği: Çinko içeriği ile saçları besler, saç dökülmesine engel olur. Kabuklu kuruyemişler, çinko bakımından zengindir ve günde 1 avuç tuzsuz olarak tüketilebilir.

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        Avokado: E vitamini kaynağı, birçok sağlıklı yağ asidinin bir arada bulunduğu mucize besinlerden biri olan avokado, aynı zamanda B grubu vitaminleri barındırır ve saçları besler.

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        Tatlı patates: Kırmızı ve turuncu renklerde olan bu besin A vitamininden oldukça zengindir. Saçlara parlaklık ve dayanıklılık sağlayabilir.

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        Badem: Çinko, selenyum ve magnezyum içeriği ile hem güçlü antioksidan hem de besleyici özellik gösterir. Saç kaybını önlemede günlük 1 avuç badem önerilir.

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        C vitamininden zengin meyveler: Kivi, çilek, mango, kuşburnu, turunçgiller güçlü ve parlak saçlar için günde en az 2 porsiyon tüketilmeli.

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        Tam tahıllar: B kompleks vitaminlerden zengin olan rafine edilmemiş tahıllar günlük beslenme düzeninde en az 2 porsiyon tüketilmeli.

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        Chia tohumu: Sağlıklı yağ asitlerinden, liften ve proteinden zengin chia tohumu saç dökülmesine karşı koruyucudur. Günde 1 yemek kaşığı tüketilebilir.”

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