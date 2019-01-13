Diyetisyen İdil İmamoğlu, 7 saat ve altındaki uykunun 'yetersiz uyku' olduğunu söyleyerek, "Yetersiz uyku aslında vücudumuzda birçok hormonel değişime neden oluyor. Bireyin yetersiz uykuya bağlı olarak şeker tüketimi artabiliyor.
Şekerle ilgili birtakım sorunlar da yaşanabiliyor. Kalp veya tansiyon hastalığı ile ilgili bir takım sorunlar da meydana çıkabiliyor" dedi.
Genellikle sağlıklı bir beden için aslında hep beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemli olduğunun vurgulandığını; ama aslında uykunun da en az onlar kadar önemli olduğunu belirten Diyetisyen İdil İmamoğlu, ''Biliyoruz ki aslında düzensiz ve yetersiz bir uyku birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor'' dedi.
Normalde 7 saatten az uykunun 'az uyku' diye tanımlandığını ifade eden diyetisyen İmamoğlu yetersiz uykudan doğan hastalıklarla ilgili şöyle konuştu:
"7 ila 8,5 saat uyku normal, 9 saatten fazlasını ise 'uzun uyku' olarak tanımlıyoruz. Bu durumda 7 saat ve altında olan uykuları aslında 'yetersiz uyku' olarak tanımlayabiliriz.
Yetersiz uyku aslında vücudumuzda bir çok hormonel değişime de neden oluyor. Uyku düzensizliği hormon düzensizlilğine de sebep olduğu için bir çok hastalığı da beraberinde getirebiliyor.
Örneğin bireyin aslında yetersiz uykuya bağlı olarak daha fazla şeker tüketimi artabiliyor. Buna bağlı olarak şekerle ilgili bir takım sorunlarla da yaşayabiliyorlar. Kalp veya tansiyon hastalığı ile ilgili bir takım sorunlar da meydana çıkabiliyor."
'UYKUNUN AZALMASI HORMONLARIN DENGESİNİ BOZAR'
Uyku süresi azaldıkça kişinin uyanık kaldığı sürenin artacağını ve bu sürecin içerisinde besin tüketiminin de artacağını vurgulayan İmamoğlu, ''Eğer besin tüketimi artıyorsa ve özellikle daha yağlı, şekerli yiyeceklere kayan bir besin tüketimi de söz konusuysa bu tüketime bağlı olarak hastalık riskleri zaten artar.
Fakat aynı zamanda uykunun azalması bazı hormonların dengesini de bozmaya başlar. Uyku hormonu dediğimiz melatonin hormonunda düzensizlikler olmaya başlar, kortizon gibi başka hormonlarla da sıkıntı olur.
Bu hormonlardaki sıkıntılar bu sefer tam tersi olarak sadece yeme davranışından ötürü değil hormonların bozulmasından ötürü de hastalık risklerini arttırmaya başlar'' diye konuştu.
'SİNDİRİMİN YATMADAN 2 SAAT ÖNCE BİTMİŞ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'
Metabolizmanın akşam saat 21.00'den sonra yavaşlamaya başladığını ve bu yavaşlama esnasında herhangi bir besin tüketiminin daha fazla yağlandırmayı artıracağını söyleyen İmamoğlu ''Gece uyku hormonunun baskın olmaya başladığı saatler saat 23.00'den sonradır.
Dolayısıyla yetişkin bireyler için mümkünse 23.00'den sonra kaliteli bir uykuya geçişi sağlamak çok önemli. Bunun içinde yatmadan hemen önce besin tüketmemekte fayda var. Sindirimin yatmadan 2 saat önce bitmiş olması çok önemli'' dedi.
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