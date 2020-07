Yetim öğrenciler Kırgız Türklerinin Ata Yurdu'nda eğlendi - VAN

AA

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 38 yıl önce göç ederek, Erciş'in Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, yaşam tarzları, gelenekleri ve binicilikteki ustalıklarını Van Gölü kıyısında kurdukları "Ata Yurdu"nda yaşatıyor.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlik kapsamında Ata Yurdu'nu ziyaret eden öğrenciler, Kırgız Türkleriyle yöresel oyunlar oynadı, at üzerinde ok atarak güzel vakit geçirdi.Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerini giyerek fotoğraf çektiren öğrencilere, kültürleri ve gelenekleri hakkında bilgi verdi, Türk Kızılay Erciş Şubesi ve öğretmenler de çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.Muradiye Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, bayram öncesince Muradiye Belediyesinin katkılarıyla çocukları sevindirmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.Amaçlarının çocuklara Kırgız kültürünü ve tarihini öğretmek, güzel bir gün geçirmelerini sağlamak olduğunu aktaran Zorlu, şöyle konuştu:"Öğrencilerimiz Kırgız Türkleriyle çeşitli oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirdi. Buradan Türk Kızılay Erciş Şubesi'ne geçtik. Burada öğrencilere kıyafet dağıtıldı. Ayrıca öğretmenlerimiz öğrencilere kendi imkanlarıyla ayakkabı alarak hediye etti. Bayram öncesinde öğrencilerin yüreğine dokunmak istedik."Kırgız Türklerinden Aysel Aytaç ise Muradiye ilçesinden gelen 30 öğrenciyi Ata Yurdu'nda ağırladıklarını, çocuklara gelenek ve kültürlerini anlattıklarını belirterek, "Misafirlerimiz, Van Gölü kıyısında gezerek eğlenceli vakit geçirdiler. Yöresel yemeklerimizi yediler. At biniciliği ve ok atma konusunda bilgi verdik. Kıyafetlerimizi giyerek otağlarda fotoğraf çektiler. Kırgız kültürünü burada yaşadılar." dedi.Öğrenciler de güzel bir gün geçirmelerini sağlayan öğretmenlerine ve Kırgız Türklerine teşekkür etti.