AK Parti'de Büyük Kongre günü

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Kongrede 1607 delege oy kullanacak. Ayrıca Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde hem salon dışında hem de içeride partililere seslenecek.

Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrolarının yenilenmesi bekleniyor. Kongrenin sloganı da "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.