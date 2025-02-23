Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti'de Büyük Kongre günü - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        AK Parti'de Büyük Kongre günü

        AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Kongrede 1607 delege oy kullanacak. Ayrıca Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Ankara Spor Salonu dışında hem de içeride bir konuşma gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 10:15 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        ABONE OL

        AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Kongrede 1607 delege oy kullanacak. Ayrıca Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde hem salon dışında hem de içeride partililere seslenecek.

        Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrolarının yenilenmesi bekleniyor. Kongrenin sloganı da "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.

        AK Parti'de isimler netleşiyor
        AK Parti'de isimler netleşiyor Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Masallardaki gibi
        Masallardaki gibi
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı