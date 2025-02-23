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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Ankara Spor Salonu dışında bekleyen partililere seslendi. Erdoğan konuşmasında, "Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme Bismillah diyoruz, gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Ankara Spor Salonu dışında bekleyen partililere seslendi.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Muhabbettiniz için vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel, 'Adında AK Işığında İstikbal' olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu birazdan inşallah başarıyla tamamlıyoruz. Kavgasız, gürültüsüz, şaibesiz olarak bugünlere geldik. Bizzat katıldığım 29 il kongremizde dava arkadaşlarımızla kucaklaştık. Milletimizle olan gönül köprülerimizi tekrar sağlamlaştırdık.

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        Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme bismillah diyoruz, gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Sordum şu anda dışarıda katılım ne kadar. Evet dışarıdaki katılım 60 bin. Allah'a hamd olsun. Kar bora fırtına dinlemiyoruz. Teşkilatımızın her kademesinde görev olan kardeşlerim, sizler aldığınız emaneti taşıdığınız muazzam bir sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Rabbime sonsuz hamdediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha kongremizin ülkemiz, milletimiz, partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

        KONGREDE AÇIKLAMALAR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Kongre'de yaptığı açıklamada da şunları kaydetti: "Bu kutlu sevdaya gönül veren herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz milletimin her ferdini yürekten selamlıyorum. Teşkilatımın her kademesinde yer alan herkesi sevgiyle selamlıyorum. Sevdanızla aşkınızla samimiyetinizle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. İlk günden beri bu partiye bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Partimize alın teri döken tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

        Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz. Yarın yeniden rahata kavuşuruz. Önemli olan istikameti kaybetmemek. Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır. Bizim gölgesinde güven duyacağımız tek bayrak ay yıldızlı bayrağımızdır. Bizim tek ülkümüz adalettir, hakkaniyettir. Yaşamaktan şeref duyacağımız devlet Türkiye'mizdir. Ram olacağımız tek merci Türk milletidir.

        AK Parti, kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. 8. Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımızdan her zamankinden daha çok, daha azimli, daha gayretli, daha verimli çalışmalar bekliyoruz."

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