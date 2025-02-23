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        Haberler Dünya Ege'de 4 Yunan adasında sismik hareketlilik nedeniyle eğitime bir hafta daha ara verildi | Dış Haberler

        Ege'de 4 Yunan adasında sismik hareketlilik nedeniyle eğitime bir hafta daha ara verildi

        Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle 4 adadaki okullarda eğitime bir hafta daha ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:54
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        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
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        Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

        Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.

        Yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.

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