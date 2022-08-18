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Yılanı bütün yutan kartalın tedavisi sürüyor

Düzce'de avladığı yılanı bütün halde yutması nedeniyle nefes almakta zorlanarak bitkin düşen yılan kartalı türünden olan kartal, tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak

Yılanı bütün yutan kartalın tedavisi sürüyor
Yılanı bütün yutmuştu... Tedavisi sürüyor
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AA

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bulunan kartalın tedavisine, teslim edildiği Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde devam ediliyor.

AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklarda görevli veteriner hekim Murat Ünlü, kartalın tedavisine hızlıca başladıklarını söyledi.

Kartalın kendilerine getirilme sürecini anlatan Ünlü, "Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda çalışma yaparken kartalı yaralı halde uçamayacak şekilde bulmuşlar. Ekipler oradan kartalı aldılar ve bize ulaştırdılar" dedi.

"YAKLAŞIK 2 GÜN KADAR KARTALIN AĞZINDA YILAN DURMUŞ"

Kartalın ağzında yılan olduğunu görünce acil müdahale ettiklerini belirten Ünlü, şöyle devam etti:

"İlk geldiği zaman kartal bitkin, halsiz ve nefes alamaz haldeydi. Hızlıca kartalı muayene etmeye başladığımda kartalın ağzında yılan olduğunu gördük. Acil müdahaleyle yılanı kartalın ağzından başarılı bir operasyonla çıkardık. Kartalımız biraz avlanmak konusunda acemi gibi çünkü bütün halde yutmuş ve parçalamamış yılanı, çıkarmadan önce yılanın çürümeye başladığını gördük. Yaklaşık 2 gün kadar kartalın ağzında yılan durmuş. Kartalı şube müdürlüğümüze getirmeselerdi ölebilirdi. Kartalın tedavi sırasında ağzında yaralar olduğunu gördük. 2 gündür kartalın ağzı o haldeydi."

Tedavisi devam eden kartalın iyileşme sürecinde olduğunu bildiren Ünlü, "Ağız ve boğaz bölgesinde zorlanmaya bağlı yaralar var. İlaçlar verdik. Kartalımız bitkin olduğu için vücut dolaşımını hızlandırıcı serumlar yaptık. İlaçlar uyguladık. Kartalımız bir sonraki gün daha canlıydı. Cumartesi gününden itibaren verilen besinleri tüketmekte. Gayet iyi önümüzdeki günlerde inşallah doğaya salacağız."

Kartalın avladığı yılanın çürüyen kısımlarını attıklarını vurgulayan Ünlü, sağlam kısımlarını parçalar halinde kartala tekrar geri verdiklerini sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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