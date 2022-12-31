Yılbaşı için alışveriş yapmak isteyenler 31 Aralık ve 1 Ocak'ta alışveriş merkezlerinin çalışma durumu ve saatleri sorguluyor. 1 Ocak yılbaşı resmi tatil olduğu için resmi kurum kuruluşlar, bankalar ve kargolar kapalı oluyor. Bu nedenden dolayı "Yılbaşında AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak Alışveriş Merkezleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" soruları gündeme geldi. İşte, yılbaşında AVM çalışma durumu ve mesai saatleri...