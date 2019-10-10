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HaberlerTelevizyon

Yıldırım ve Nihal'in sırrı ortaya çıkacak mı?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 6. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ada’nın geçmişini araştıran ve onun Erdem ve Nurcan’ın kızı olduğuna emin olan Nihal’in büyük bir şok yaşadığı heyecan dolu tanıtımda Yıldırım, soluğu Ada’nın evinde alıyor

Aşk Ağlatır

Rüzgar’ın Ada’ya aşk dolu bakışları dikkat çekerken, “Ada’nın geçmişiyle ilgili gerçekler ortaya çıkacak mı?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nalân ve Mert’in öpüştüklerini gören Ada, Nalân’la yüzleşir. Nalân, Ada’nın gördüklerini Yusuf’a anlatmasına engel olmaya çalışır. Ada Yusuf’a bu gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalırken kötü bir sürpriz onu beklemektedir; Mustafa, İstanbul’a gelmiştir. Diğer yanda Nihal ve Yıldırım, Ada’nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark eder. Yıldırım, Ada’ya kim olduğunu söyleme kararı alır. Yusuf ise kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlar, Nalân’dan ayrılıp Ada’yla birlikte olmaya karar verir. Ancak Ada’yla konuşmaya giderken beklemediği bir görüntü karşısında şok olur.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 6. Bölüm 2. Tanıtımı:

 

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