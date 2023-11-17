Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da korkunç olay! Son dakika haberi: Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı! - Bursa haberleri

        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde, ısıtıcıdan çıktığı düşünülen yangında alevler bir anda evin her yanını sardı. İtfaiyecilerin evin yıkılan duvarının altında bulduğu Yasemin E'nin 18 aylık bebeği Egemen E., hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da yürekleri kavuran olay Osmangazi ilçesinde yaşandı. Alacahırka Mahallesi 1. Bahçe Çıkmazı Sokak'taki iki katlı müstakil evde ısıtıcının neden olduğu iddia edilen yangın çıktı.

        VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ANNE EVDEN ÇIKARILDI

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Yasemin E'yi evden çıkarttı.

        YIKILAN DUVARIN ALTINDA BULUNDU

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiyecilerin evin yıkılan duvarının altında bulduğu Yasemin E'nin 18 aylık bebeği Egemen E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        BEBEĞİN CENAZESİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Yaralı anne, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı, bebeğin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?