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"EYVAHLAR OLSUN, DÜŞTÜ DÜŞECEK!"

“Rüzgar var, zinciri de ince gibi. Baksanıza sürekli sallanıyor. Eyvahlar olsun, düştü düşecek sanki. Gülmeyin, korkuyorum resmen. Psikolojim bozuldu” dedi. Ünlü şarkıcı, kostümünü de avizeye benzetip “Ben mavi avize” esprisini yaptı.