Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte 2025 TCMB PPK toplantı tarihleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılının ilk faiz indirimi kararı sonrası piyasalarda hareketlilik sürüyor. Politika faizinin 250 baz puan düşürülerek yüzde 45'e çekilmesi, ekonomi çevrelerinde geniş yankı bulurken, gözler şimdiden ikinci Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Yeni faiz kararının açıklanacağı tarih, yatırımcılar ve ekonomi dünyası tarafından merakla bekleniyor. Peki, Yılın ikinci Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 45’e çekerek dikkatleri üzerine topladı. Piyasalarda bu kararın etkileri devam ederken, ikinci faiz toplantısının tarihi ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı, yeni kararlarla ekonomik dengelere yön verecek. İşte 2025 TCMB PPK toplantı tarihleri...
MERKEZ BANKASI YILIN İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası yılın ikinci faizini 6 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.
"2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 24"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.
Orta vadeli tahminleri oluştururken "enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini" esas aldıklarını dile getiren Karahan, ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün artarak devam edeceğini tahminlerine yansıttıklarını söyledi.
Karahan, "Bu çerçevede 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık gelmektedir." diye konuştu.
MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü. Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.
PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.
Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.
MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Aralık ayında yapılan faiz toplantısı sonrasında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.