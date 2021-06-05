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Yılın ilk dört ayında 364 milyon dolarlık ayakabı ihracatı yapıldı

Eksposhoes üst yöneticisi Erkan Demir, ayakkabı sektörünün yılın dört aylık döneminde yüzde 15'lik büyüme yakaladığını belirterek, "Türkiye ihracat konusunda inanılmaz bir ivme kazandı. 90 civarında ülkeye ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Sektör, bu yılın ilk dört ayında 364 milyon dolarlık ihracat yaptı" dedi

Yılın ilk dört ayında 364 milyon dolarlık ayakabı ihracatı yapıldı
AA

Türkiye'nin birçok bölgeye ayakkabı ihraç ettiğini vurgulayan Eksposhoes üst yöneticisi Erkan Demir, en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Rusya'nın ilk, Irak'ın ikinci, Almanya'nın üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin ihracat yelpazesinin geniş olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Her noktaya kolaylıkla mal satabilecek kapasiteye sahibiz. Avrupa'ya da çok ciddi ihracat yapıyoruz. İlk on ülke içinde İspanya, Hollanda da var. Ukrayna, Kazakistan bölgesine, Suudi Arabistan'a da ihracatımız var. Türkiye ihracat konusunda inanılmaz bir ivme kazandı. 90 civarında ülkeye ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Ayakkabı sektörü, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15 büyümeyle 364 milyon dolarlık ihracat yaptı. Yıl sonuna kadar ihracatta 1 milyar doları aşmayı bekliyoruz."

Demir, ayakkabı sektörünün bu yıl atılım yaptığını, ihracatta ciddi anlamda söz sahibi olduğunu bildirdi.

Antalya'da düzenledikleri Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarına da değinen Demir, fuarın ihracata 30-35 milyon dolarlık katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Fuara katılan firmaların ihracata yönelik çalışma yaptığını anlatan Demir, firmaların yurt dışında düzenlenen fuarlara da katıldığını dile getirdi.

"AYAKKABI MODELLERİNİ ÇOK HIZLI ÇIKARABİLİYORUZ"

Demir, Türkiye'nin jeopolitik konumunun avantajlı olduğunu, çok hızlı üretim ve Ar-Ge yapılabildiğini söyledi.

Ayakkabı modellerinin çok hızlı çıkartılabildiğini belirten Demir, "Türk firmaları, müşterisinin gönderdiği ürünü kısa sürede üretip, teslim edebiliyor. En büyük özelliklerimizden biri bu. Yurt dışında, örneğin İtalya'da 7-8 ay önceden sipariş vermeniz lazım ki sezona yetiştirebilesiniz. Biz sezona bir ay kala sipariş verildiğinde de yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

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