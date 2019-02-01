Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Muzaffer Yıldırım...

Nadir görülen bir tablo 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın özel gösteriminde ortaya çıktı.

Kampanyalı bilet uygulaması nedeniyle sinema salonu işletmecileriyle sorun yaşayan yapımcıların yüzü güldü. Kampanyalı bilet uygulaması sorununun 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'u ile çözülmesinin ardından BKM 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı bir aylık ertelemenin ardından gösterime çıkardı.

Sinema salonu işletmecileriyle sorun yaşarken dayanışma örneği sergileyen Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Muzaffer Yıldırım, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın özel gösteriminde bir araya gelerek "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" pozu verdi.

'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın özel gösterimine Defne Samyeli, Selin Gökbahar, Seda Bakan - Ali Erel, Demet Akbağ - Zafer Çika, Ali Çika, Belçim Bilgin, İbrahim Büyükak - Nurdan Büyükak, Eser Yenenler - Berfu Yıldız, Erkan Can, Hakan Baş ve Fikret Orman da katıldı.



NE DEDİLER?



Yılmaz Erdoğan: Bu film yaparken de çok emek isteyen bir işti ama çıkarırken daha çok yorulduk, özellikle de son 45 gün. Böyle olunca da sadece bir film olmaktan çıktı Organize İşler, Türk Sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli yasal bir değişikliğe vesile oldu. Tüm oyuncu arkadaşlarıma gösterdikleri performanstan dolayı hem teşekkür ediyor hem de hepsini tebrik ediyorum. Çok sayıda rol vardı, başrolden en küçük role kadar herkes çok iyi oynamış. Filmden çok memnunum, umarım seyirci de en az bizim kadar memnun olur.

Cem Yılmaz: Aslında bizim gibi, yaratan, üreten, çizen insanların pek hak etmediği bir süreç yaşadık, Bu 3-5 ay pek bizim hoşumuza gitmeyen şekilde geçti ama demek ki kaderde bu varmış, bizim örfümüzü, adetimizi, şeklimizi bilmeyen hata yapabiliyor. Neticede sadece burada dördümüz değil, bütün yazan, çizen arkadaşlarımızın seyircisine karşı bir sorumluluğu var, Kapalı devre kağıt üstünde bir şeyler karalıyoruz ve seyircimizi ya güldürüyoruz ya ağlatıyoruz, bir meramımızı anlatıyoruz. Bunla ilgili tatsız bir şey yaşandı, inşallah bu yeni çıkan kanunla olay tatlıya bağlanmıştır. Neticede güzel şeyler üretiliyor, herkes hakikaten hayatını koyuyor, şimdi çok güzel bir film izledik, helal olsun, çok güzeldi. Bütün herkes işini çok güzel yapmış, seyircimizi salonlara bekliyoruz. 90'ların başında tatsız bir dönem vardı, kimse sinemaya gitmedi, halbuki biz çok kalabalığız, yalnızca dördümüz değil üreten çok insan var Türkiye'de izleyen de çok insan var dolayısıyla buna aracılık edenlerin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor, hepimizin hayrına güzel bir sezon olsun. Organize İşler de bunu başlatmış olsun diyorum.

Cem Yılmaz, özel gösterime sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte katıldı.

Şahan Gökbakar: Çok önemli bir yasa çıktı, hem kültür bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Ama bu gece Organize İşler gecesi, bu filmler hepimizin filmleri, şirketler, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin filmleri. Yıllardır bizi izleyen seyircimizi güldürmek için çabalıyor buradaki herkes, inşallah bundan sonra da beraber bir şeyler yaparız. Çok güzel, beni çok şaşırtan bir film izledim. Kalemi bu işte kadar kuvvetli bir yazar Yılmaz Erdoğan, bana kahkaha attırdıktan 3 saniye sonra duygulandırabilmesi inanılmazdı. Kalbim ağrılar girdi. Oyunculuklar, performanslar... Kıvanç ve Ata inanılmazdı.

Şahan Gökbakar - Selin Gökbakar

Demet Akbağ : Seyirciye hayırlı uğurlu olsun, çok eğlenecekleri şahane bir film geldi, mutlaka sinemaya gitsinler...

Bensu Soral: Bu benim ilk sinema filmim, son dönemde yaşanan durumdan dolayı daha da heyecanlı oldu ve daha da beklenen bir film haline geldi Organize İşler. İnsanlar izlediklerinde beklediklerine değilmiş olacağını görecekler. İzlemeye doyamadım. Tekrar tekrar izlemek istiyorum.

Benim için çok yeni bir tecrübe oldu, tabii ki çok heyecanlandım ama Yılmaz Abi ile bu konuda çok konuştuk. Önce yönetmen, sonra senarist Yılmaz Abiye ve bütün ekibe, bütün kıymetli oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve Yılmaz Abiye bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum.

Mahsun Kırmızıgül : Her şeyden önce bu dayanışmayı çok olumlu buluyorum. Bu kadar güzel insan beraber, yan yanayız. Yaklaşık 2 ayın sonunda sektörümüz için iyi bir noktaya geldik. Bence bu akşam konuşacağımız tek konu Organize İşlerin başarısı, çok güzel bir film, çok iyi oyunculukların olduğu şahane bir film. Yolu açık olsun.

Belçim Bilgin : Hızlı, performansların çok yüksek olduğu, kahkaha dolu şahane bir film olmuş, hayır olsun. Kıvanç'ı bundan sonra hep komedide görmek isteyebiliriz, inanılmaz bir performans sergilemiş, daha önce yaptığı hiç bir şeye benzemiyor. Zaten yaptığı her işte daha da usta bir yere doğru gidiyor oyunculuğu, herkesi çok tebrik ediyorum.

Seda Bakan : Çok güzel bir film izledik, böyle filmler izlemeyi özlemişiz ve iyi ki de Organize İşler vizyona giriyor, hepimize moral oldu. Yılmaz Erdoğan neden bu kadar uzun bir süre beklemiş anlayamamıştım ama iyi ki de beklemiş, ortaya şahane bir film çıkmış. Herkesin eline, emeğine sağlık. Acayip bir Kıvanç Tatlıtuğ izleyeceksiniz, böyle bir şey yok, tüm oyuncular çok başarılıydı ama Kıvanç'ı canı gönülden tebrik etmek istiyorum. En çok ona güldüm.

Ata Demirer, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nda konuk oyuncu olarak rol alıp 'Sıtkı Besnici'yi canlandırdı.