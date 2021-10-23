2021 YKS 2. Ek yerleştirme sonuçları duyuruldu, üniversite kayıt tarihleri belli oldu. YKS asil ve ek yerleştirmeler kapsamında bir okula yerleşen ancak kaydını yaptırmayan öğrencilerden açılan kontenjanlara yerleşen YKS 2. Ek tercih adayları, üniversite kayıtlarını yaptırabilecek.

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2. yerleştirme sürecine katılan adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2021 YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)