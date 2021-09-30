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YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih kılavuzu hakkında

YKS 2. tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. YKS'de 140 puan alan adaylar YKS birinci tercihlerinin sona ermesinin ardından YKS 2. ek yerleştirme tarihini araştırıyor. Adaylar YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte YKS 2. ek tercihleri hakkında...

YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih kılavuzu hakkında

2021 YKS birinci ek yerleştirme tercihlerinin alınmasıyla birlikte 140 alanlar ne zaman tercih yapacak? sorusu yeniden gündeme geldi. Üniversite sınavında 140 puan alan ve baraj altında kalan öğrenciler, tercihlere ilişkin açıklama bekliyor. İşte 2021 YKS ek tercih kılavuzu

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz." dedi.

2021 YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS 1. ek yerleştirme için tercih kılavuzunu yayınladı. Kılavuz'da 140 puan alanlar için bir açıklama bulunmuyor. 140 puan ek yerleştirme için tarihler henüz açıklanmadı.

2021 YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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