YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuç tarihini açıkladı!
YKS hazırlık sınavı kapsamında MEB öğrenciler için deneme sınavı hazırladı. Öğrencilerin hazırlık aşamasında kendi seviyelerini göreceği "YKS'ye Doğru 2024" TYT deneme sınavı 25 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Diğer oturumlarda belirlenen tarih doğrultusunda gerçekleşecek. Peki YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuç tarihi ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen YKS deneme sınavı gerçekleşiyor. Öğrenciler YKS deneme sonuçları sorgulaması yapıyor. Peki YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TYT, AYT, YDT oturumları gerçek sınava uygun formatta ayrı ayrı düzenlenen çevrimiçi deneme sınavına ilişkin sonuç tarihi merak ediliyor. Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.
"YKS'ye Doğru 2024" SINAV TAKVİMİ
"YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılıyor.
25 Mayıs tarihinde başlayan TYT deneme sınavı ardından AYT denemesi 26 Mayıs, YDT denemesi ise 27 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak.