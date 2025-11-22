Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YKS hazırlığını destekleyecek "hedef temelli destek eğitimi" modülü MEBİ'ye eklendi

        YKS hazırlığını destekleyecek "hedef temelli destek eğitimi" modülü MEBİ'ye eklendi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan "hedef temelli destek eğitimi" modülünün, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'na (MEBİ) eklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:34 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        YKS hazırlığını destekleyecek "hedef temelli destek eğitimi" modülü MEBİ'ye eklendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulan modül, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme, öğretmen ve yöneticilere ise öğrencileri yönlendirme noktasında dijital araçlar sunacak.

        Modül sayesinde dersin öğretmenleri, öğrencilerine sistem üzerinden kolayca ödev gönderebilecek.

        Öğretmenler, bu süreçte soru bankalarındaki sorulardan, tarama testlerinden ve MEBİ havuzunda yer alan bütün sorulardan yararlanarak testler oluşturabilecek.

        Oluşturulan testler, dijital olarak veya çıktı alınarak öğrencilere uygulanabilecek.

        Öğrenciler gönderilen bu ödevlere, ana sayfalarına gelen bildirime tıklayarak veya sol menüde yer alan "hedef temelli destek eğitimi" modülüne giriş yaparak ulaşabilecek.

        REKLAM

        ÖĞRENCİLERİN YKS HAZIRLIK SÜREÇLERİNDE HEDEFLERİNE ODAKLANMALARI ARTIRILACAK

        Ayrıca modül, deneme sınavı oluşturma imkanı da sunuyor. Denemeler, okul yöneticileri tarafından açılacak ve öğretmenlerin sistemdeki kapsamlı soru havuzundan yararlanarak, deneme sorularını hazırlamaları sağlanacak.

        Bu yaklaşımla öğrencilerin YKS hazırlık süreçlerinde hedeflerine odaklanmaları artırılacak, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki verimlilik yükselecek ve dijital eğitim araçlarının aktif kullanımıyla öğrenci başarısında olumlu gelişmeler sağlanacak.

        Bu kapsamda yürütülen dijital faaliyetler sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerin MEBİ platformunu daha etkin kullanması da hedefleniyor.

        Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 12. sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık süreçlerini daha planlı, izlenebilir ve etkili bir şekilde yürütmelerini amaçlayan bu modül ile öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına hızlı ve doğru biçimde yanıt verilirken, öğretmen ve okul yöneticilerine de öğrenme süreçlerini bütüncül olarak takip edebilecekleri güçlü bir dijital altyapı sunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası