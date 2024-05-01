Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA 2024: ÖSYM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

        YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları ile YKS sınav giriş belgesi araştırmaları şimdiden başladı. Üç oturum olarak düzenlenen YKS başvuruları sona ererken sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, ÖSYM ile YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl alınır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 21:36 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM ile her sene uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi uygulanacak sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi tamamlanacak. Peki TYT - AYT - YDT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte YKS 2024 oturumları hakkında merak edilen bilgiler...

        2

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ÖSYM, 2024 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ni geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

        4

        YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

        Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

        Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

        5

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri