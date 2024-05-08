Monaco'yu uzatmalarda yenen Fenerbahçe Beko, Final Four'a kaldı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

Sarı-lacivertliler, Berlin'deki Final Four'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Ergin Ataman ile karşı karşıya gelecek.

Normal süresi 70-70'lik eşitlikle noktalanan maçta Fenerbahçe Beko rakibine uzatmalarda 10-9'luk üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle EuroLeague tarihinde de bir ilki başardı. Fenerbahçe Beko, play-off beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım oldu.

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı.

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Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bugün aldığı Dörtlü Final biletiyle 5 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Euroleague Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

JASIKEVICIUS ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ!

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlilerin bu başarısında önemli pay sahibi oldu. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de üst üste 4. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Son 3 sezonda Barcelona ile birer kez, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı.