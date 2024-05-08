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        Haberler Dünya Rusya: İngiltere'nin Rus diplomatik temsilciliğiyle ilgili kararına sert yanıt vereceğiz

        Rusya: İngiltere'nin Rus diplomatik temsilciliğiyle ilgili kararına sert yanıt vereceğiz

        Zaharova, İngiltere'nin, Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı etme ve Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldırma yönündeki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:42
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        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Rus diplomatik temsilciliğiyle ilgili kararına sert ve ölçülü yanıt verileceğini bildirdi.

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        Rusya'nın savunma ataşesinin sınır dışı edilmesi ve bazı mülklerin diplomatik statüsünün kaldırılma yönündeki kararla ilgili yaptığı açıklamada Zaharova, İngiltere'nin Rusya'yı, başkent Londra'daki depolarında yangın çıkmasıyla suçladığını, bu gerekçeyle de Rusya'ya karşı önlemler aldığını belirtti. Sözcü Zaharova, bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

        Zaharova, "İngiliz yönetiminin bu eylemleri, İngiltere'nin Rusya'ya karşı önyargısı ve düşmanlığını doğruluyor. Londra'yı, dostça olmayan herhangi bir eyleme kaçınılmaz olarak orantılı bir yanıt verileceği konusunda defalarca uyardık. Tepkimiz sert ve ölçülü olacak." ifadelerini kullandı.

        İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının bugün yaptığı ortak açıklamada, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetleri gerekçe gösterilerek bu ülkenin savunma ataşesinin sınır dışı edileceği, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünün kaldırılacağı ve Rus diplomatik vizelerinin süresinin sınırlanacağı bildirilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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