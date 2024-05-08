Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Bayern Münih | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Real Madrid - Bayern Münih | CANLI YAYIN

        Real Madrid - Bayern Münih maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2'nin rövanşında karşı karşıya geliyor. Bu turu atlayan taraf, finalde Borussia Dortmund'un rakibi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 21:46 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finale son bilet!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2'nin rövanşında karşı karşıya geliyor.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAAT: 22.00

        HAKEM: Szymon Marciniak

        STAT: Santiago Bernabeu

        YAYIN: EXXEN, TV 8,5

        REAL MADRID: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior

        BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane

        Bayern Münih ile oynadığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Real Madrid (6G 2B), rakibini konuk ettiği son yedi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı (6G 1B).

        REKLAM

        Real Madrid ile Bayern Münih'in bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı yedi yarı final eşleşmesinin dördünde turu geçen taraf Alman temsilcisi olurken; son iki eşleşmeden zaferle ayrılıp finale yükselen ekip İspanyol deviydi (2013/14 & 2017/18).

        Şampiyonlar Ligi tarihinde bir rakibine mağlup olmadan en fazla maça çıkan teknik direktör, bu turnuvada Bayern Münih ile oynadığı dokuz karşılaşmayı da kaybetmeyen Carlo Ancelotti (6G 3B).

        Real Madrid ile oynadığı son 16 Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında da gol yiyen Bayern Münih, turnuva tarihinde bir rakibine karşı yaşadığı en uzun seriyi sonlandırmak istiyor. Bayern'in Real'e karşı son gole kapaması Mayıs 2001'de oynadıkları yarı final eşleşmesinin ilk ayağında geldi.

        Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final gören teknik direktör olan Carlo Ancelotti (5), kariyerinde altıncı kez bunu başarmak istiyor. Thomas Tuchel ise turnuva tarihinde üç farklı takımla final oynayan ilk çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor (PSG & Chelsea).

        REKLAM

        İLK MAÇTA NELER OLDU?

        Madrid ekibi, 24. dakikada Toni Kroos'un güzel ara pasını gole çeviren Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.

        İkinci devreye hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.

        Real Madrid'de Vinicius Junior, 83. dakikada kazanılan penaltı atışında rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Dev yarı finalde heyecan sürüyor
        Dev yarı finalde heyecan sürüyor
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"