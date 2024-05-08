Real Madrid - Bayern Münih | CANLI YAYIN

Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2'nin rövanşında karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Szymon Marciniak

STAT: Santiago Bernabeu

YAYIN: EXXEN, TV 8,5

REAL MADRID: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior

BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane

Real Madrid ile Bayern Münih'in bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı yedi yarı final eşleşmesinin dördünde turu geçen taraf Alman temsilcisi olurken; son iki eşleşmeden zaferle ayrılıp finale yükselen ekip İspanyol deviydi (2013/14 & 2017/18).

Bayern Münih ile oynadığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Real Madrid (6G 2B), rakibini konuk ettiği son yedi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı (6G 1B).

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir rakibine mağlup olmadan en fazla maça çıkan teknik direktör, bu turnuvada Bayern Münih ile oynadığı dokuz karşılaşmayı da kaybetmeyen Carlo Ancelotti (6G 3B).

Real Madrid ile oynadığı son 16 Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında da gol yiyen Bayern Münih, turnuva tarihinde bir rakibine karşı yaşadığı en uzun seriyi sonlandırmak istiyor. Bayern'in Real'e karşı son gole kapaması Mayıs 2001'de oynadıkları yarı final eşleşmesinin ilk ayağında geldi.