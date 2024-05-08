Beşiktaş hisseleri son günlerde yatırımcısını epey üzüyor. Çünkü kulüp hisseleri 29 Mart 2024'te 51,5 liradayken orantısız bir şekilde yüzde 74 artışla 89.3 liraya yükseldikten sonra bugün 11'inci tabanını gördü. Beşiktaş hisse senetleri 19 Nisan'da yükseldiği 89,3 liradan 28,14 liraya indi. Hisse yüzde 68 gerilerken kulübün değeri de 21,4 milyar liradan 6.7 milyar liraya indi. Peki kulüp hisselerinde neler oluyor? Arka planda yaşananlar ne? Bunun için hisse hareketlerinin yanı sıra kulübün ve yatırımcıların KAP bildirimlerine bakmak yeterli oluyor.

ÖNCE YÜZDE 73 YÜKSELTTİLER İlk dikkat çeken hissenin 89,3 liraya çıktığı 19 Nisan'dan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 6 isme hissede manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle işlem yasağı getirmesi oluyor. İsimleri tek tek yazalım. Engin Meral, Neslihan Kaya, Nuri Budakoğlu, Adem Karataş, Muammer Geçgel ve Veysel Karadeniz. SPK, bu isimlere Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 22.04.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Türkçe mealiyle bu kişilerin hissede gerçek olmayan işlemler yani manipülasyon yaptığına dair güçlü bir şüphe olduğunu bu nedenle bu cezayı verdiğini açıklamış. Böylece hisse yüzde 73 yükselirken bu kişilerin bir takım olağan olmayan işlemlerle hisseyi şişirdiklerini anlamış oluyoruz.

REKLAM 4 MİLYON LOT HİSSE SATMAK İSTEDİLER Hisse o günden sonra düşmeye başlarken ikinci bir gelişme daha yaşanıyor. SPK'dan ceza alan aynı isimlerin ellerinde borsada işlem görmeyen hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurarak işlem görmesini sağladıkları da görülüyor. Bu kişilerin ellerinde borsadan değil farklı yollarla elde ettikleri yaklaşık halka açık kısmın yüzde 4'üne denk gelen 4 milyon lot civarında hisse olduğu ve bunu borsada satmak istedikleri da bu açıklamalardan anlaşılıyor. Şirketin halka açık kısmı bu kişiler hisselerini kaydettirmeden önce yaklaşık yüzde 40'tı. Şu anda yüzde 42.51'e yükselmiş durumda. Yani halka açık hisse miktarı 98.4 milyon olarak hesaplanabilir. İki hareket ellerinde yaklaşık halka açık kısmın yüzde 4'ü kadar hisse bulanan yatırımcıların bu hisseleri yüksek fiyattan satma nedeniyle manipülatif hareketlere başvurdukları da anlaşılıyor.