Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan eşleşmenin ilk maçında bordo-mavililer, sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrılmıştı. Karagümrük - Trabzonspor maçında dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK: Emre, Nazım, Salih, Ceccherini, Emir, Rohden, Paoletti, Eysseric, Mendes, Güven, Lasagna.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu.
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş eşleşmesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Trabzonspor, bugüne kadar 15 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.
Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.
Ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük ise tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. İstanbul ekibi, kulüp tarihinde ilk kez yarı finale bu sezon kalırken bu başarısını bir adım daha ileriye götürüp finale adını yazdırmayı hedefliyor.