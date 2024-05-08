Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre, Nazım, Salih, Ceccherini, Emir, Rohden, Paoletti, Eysseric, Mendes, Güven, Lasagna.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu.

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş eşleşmesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor, bugüne kadar 15 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

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Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.