İsrail hastanesinde çalışan ilk Filistinli doktor Izzeldin Abuelaish: "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında bugüne kadar herhangi bir çözüme ulaşılamadı. Taraflar arasında yapılan özellikle Mısır'da yapılan müzakere görüşmeleri sonuç vermedi, ancak 6 Mayıs akşamı Hamas, Mısır ve Katar'ın teklif ettiği ateşkes önerisini kabul etti.

İsrail ise Refah'a kara operasyonu başlattı, tam da bunlarının yaşandığı gün Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen "Öğrenilmiş Sessizliği Bırakıp Gerçeği Konuşmak: Filistin'de Baskılarla Başa Çıkmak ve Barışı Sağlamak" başlıklı uluslararası panelde önemli isimler bir araya geldi.

Brown Üniversitesi'nde Soykırım Çalışmaları Profesörü Omer Bartov, São Paulo Üniversitesi'nde Çağdaş Arap Tarihi Profesörü Arlene Elizabeth Clemesha, Edinburgh Üniversitesi'nde Nicel Siyaset Bilimi Profesörü Uğur Özdemir ve Filisinli doktor Toronto Üniversitesi Dalla Lana Halk Sağlığı Okulu Profesörü Izzeldin Abuelaish bir araya gelerek Filistin'de barışın sağlanması için yapılması gerekenleri konuştu. REKLAM İsrail'in ilk Filistinli doktoru Izzeldin Abuelaish'in yaptığı konuşma salondaki herkesi duygulandırdı. Nobel Barış Ödülü Adayı ve Toronto Üniversitesi Dalla Lana Halk Sağlığı Okulu Profesörü Abuelaish, "Filistinlilerin yaşamak için savaştığını" vurguladı. Abuelaish, Ocak 2009'da İsrail tank mermisinin evine isabet etmesi sonucu üç kızını ve yeğenlerini kaybettiğini gözleri dolu bir şekilde anlattı. İsrail'in Ekim ayında başlattığı saldırılarda ise Cibaliye Mülteci Kampında çok sayıda yakınını kaybettiğini söyledi.

"BEN CİBALİYE MÜLTECİ KAMPINDA DOĞDUM, BÜYÜDÜM" Kendisinin de Cibaliye Mülteci Kampında doğduğunu, büyüdüğünü söyleyen Abuelaish, "Ben Cibaliye mülteci kampında doğmuş, büyümüş ve yaşamış bir Filistinli mülteciyim. Nakba'dan sağ kurtulan, 1948'de vatanlarından sürülen, işgalin ve acının zulmüyle yüzleşen, yoksullukla mahrum bırakılan bir anne babanın çocuğuyum" dedi.

"YOLUMU EĞİTİMLE BULDUM VE HAYATIM SAVAŞTI" Konuşmasında Filistin'in özgürlüğü ve barış için mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Abuelaish, "Yolumu eğitimle buldum ve hayatım savaştı; çünkü savaş öldüren ve öldürülecek olan askerler değildir. Savaş kadınlar ve çocuklarla ilgilidir. Savaş, önlenmesi gereken hastalıklar gibi önlenmelidir. Çünkü her insan için adalet ve özgürlük esastır, haysiyetimiz ve tam anlamıyla insan olma yeteneğimiz için bu çok önemlidir. Bu ahlaki, etik ve insani bir görevdir." ifadelerini kullandı. REKLAM