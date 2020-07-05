YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları üniversite hayali kuran milyonlarca genç tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 27-28 Haziran tarihlerinde iki oturumla gerçekleşen AYT TYT YKS sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN 2020

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haber sayfamızda da olacaktır.