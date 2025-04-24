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        Haberler Magazin Yogi Kazım vefat etti - Magazin haberleri

        Yogi Kazım vefat etti

        105 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu iddia eden yogacı Kazım Gürbüz, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:47
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        Yogi Kazım hayatını kaybetti
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        Kendi sistemi Yogi Kazım (YOKA) ile MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine kadar birçok kişiye şifa dağıttığını söyleyen ve Yogi Kazım olarak tanınan Kazım Gürbüz’ün vefat etti.

        Gürbüz'ün ölüm haberini oğlu Zeki Ruşen Gürbüz, sosyal medya hesabından duyurdu. Gürbüz’ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Adana’daki Şahinağa Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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        #Yogi Kazım
        #Kazım Gürbüz
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