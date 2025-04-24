Yogi Kazım vefat etti

Kendi sistemi Yogi Kazım (YOKA) ile MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine kadar birçok kişiye şifa dağıttığını söyleyen ve Yogi Kazım olarak tanınan Kazım Gürbüz’ün vefat etti.

Gürbüz'ün ölüm haberini oğlu Zeki Ruşen Gürbüz, sosyal medya hesabından duyurdu. Gürbüz’ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Adana’daki Şahinağa Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.