Diyabete bağlı olarak organ iltihabı hastalığı ile fenalaşan emekli emniyet müdürü Yüksel Tunçel, Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastalığı nedeniyle zaman zaman bilinci kapanan emniyet müdürü Tunçel’in odasına hastane polisi girince bilincinin yerine geldiği fark eden doktorlar sürpriz bir ziyaret organize etti.

MUSTAFA ÇALIŞKAN’DAN ZİYARET TALİMATI

Hastane doktorlarının da tavsiyesiyle Yüksel Tunçel’in ailesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Mustafa Çalışkan, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen ve bir grup polise Yüksel Tunçel’i ziyaret edilmesi talimatı verdi.

ÜNİFORMALI POLİSLERİ GÖRÜNCE GÖZLERİNİ YENİDEN AÇTI

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen ve bir grup polis memuru Yüksel Tunçel’i odasında ziyaret etti. Tunçel, karşısında bir grup üniformalı polisi görünce gözlerini yeniden açtı.

ŞAPKA VE ÇİÇEK HEDİYE EDİLDİ

Ziyarete gelen resmi üniformalı polisler, Yüksel Tunçel’e emniyet müdürü şapkası hediye etti.

BABAM KARAKOLDA DOĞDUM DERDİ

Yüksel Tunçel’in kızı Melda Tunçel, “babamın babası da polisti. Babam bize hep ben karakolda doğdum derdi. Bilinci kapalı olarak odasında yatarken bir gün üniformalı hastane polisi odasına girince gözlerini açtı. Doktorlar, polis ziyaretlerinin iyi olacağını söyleyince böyle sürpriz bir ziyaret organize ettik’ dedi.