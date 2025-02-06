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        Haberler Gündem Eğitim YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

        YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:18
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        YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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        ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

        Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​

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