Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yol yapımı sırasında kuyuya düştü! | Son dakika haberleri

        Yol yapımı sırasında kuyuya düştü!

        Sakarya'da feci bir kaza meydana geldi. Kentin Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol yapımı sırasında kuyuya düştü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Akyazı Beldibi Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasında çalışan Nafiz Özkul, yol yapımı sırasında yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve Can Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu Özkul'a ulaştı. Yapılan kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kuyudan çıkarılan Özkul'un cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!