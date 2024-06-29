Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yolcuyu zorla indiren şoföre ceza | Son dakika haberleri

        Yolcuyu zorla indiren şoföre ceza

        Zeytinburnu'nda bir minibüs şoförünün yolcuyu zorla araçtan indirdiği görüntüler sosyal medyada dolaşıma girince emniyet harekete geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:47 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcuyu zorla indiren şoföre ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeytinburnu'nda yolcuyu zorla minibüsten indiren şoföre 4 bin 979 lira idari para cezası uygulandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu'nda bir minibüs şoförünün yolcuyu zorla araçtan indirdiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, minibüsün plakasından kimliğini belirledikleri sürücü İ.E'yi yakaladı.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 4 bin 979 lira idari para cezası kesildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!