Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!

İstanbul'da olay, Şişli ilçesi Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moğolistan uyruklu Sartuul Alagnuden (55) ve Darkhısuren Alagnuden (48) çiftinin evine arkadaşları olan Amarsanaa Bulda ve bir kişi ziyarete geldi.

DHA'da yer alan habere göre gece saatlerinde Sartuul Alagnuden alışveriş yapmak için daireden çıkarak markete gitti. Bir süre sonra eve gelen Sartuul, arkadaşı Amarsanaa’nın eşini darp ettiğini gördü.

Daha sonra ise Sartuul ile Amarsaana arasında çıkan kavgada, Amarsaana Bulda aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyette alınan ifadelerde Darkhısuren Alagnuden isimli kadın, eşi markete gittikten sonra arkadaşı Amarsaana Bulda’nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve aralarında yaşanan boğuşma sırasında eşinin içeriye girdiğini, daha sonra ise kafasını duvara vurduğu için bayıldığını ifade etti.

Şüpheli Sartuul Alagnuden ise, marketten dönünce arkadaşı Amarsaana Bulda’nın eşini darp ettiğini gördüğünü, ardından aralarında kavga çıktığını, daha sonra ise bıçaklama anını hatırlamadığını belirtti.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA KÖTÜYDÜ"

Sesleri duyup dışarıya çıkan, ev sahibi Hanifi Yıldız; "Gece saatlerinde kavga sesine bina olarak uyandık. Daha sonra olayın akabinde sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık. Geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü. Daha sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Ondan sonra tüm incelemeleri yaptılar, cinayet olduğu anlaşıldı.

Bunun ardından cinayete neden olan kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğalistanlı insanlar. Bizim kiracılarımızdı. Karı koca oturuyorlardı. Kavganın sebebi ne, ya da cinayetin sebebini bilmiyoruz. Eve gelen misafirlerden bir tanesi sırtından bıçaklanarak öldürülmüş" ifadelerini kullandı.