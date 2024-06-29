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        Haberler Gündem 3. Sayfa Misafirlikte cinsel taciz cinayeti - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!

        İstanbul Şişli'de, evine misafir olduğu arkadaşının karısını taciz ettiği iddia edilen bir kişi, ev sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan evli çift emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 07:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 07:51
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        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
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        İstanbul'da olay, Şişli ilçesi Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moğolistan uyruklu Sartuul Alagnuden (55) ve Darkhısuren Alagnuden (48) çiftinin evine arkadaşları olan Amarsanaa Bulda ve bir kişi ziyarete geldi.

        EŞİNİ DARP ETTİĞİNİ GÖRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre gece saatlerinde Sartuul Alagnuden alışveriş yapmak için daireden çıkarak markete gitti. Bir süre sonra eve gelen Sartuul, arkadaşı Amarsanaa’nın eşini darp ettiğini gördü.

        BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

        Daha sonra ise Sartuul ile Amarsaana arasında çıkan kavgada, Amarsaana Bulda aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Polis eşliğinde girilen dairede sağlık ekipleri Amarsaana Bulda’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan evli çifti ve diğer kişiyi gözaltına aldı.

        TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

        Emniyette alınan ifadelerde Darkhısuren Alagnuden isimli kadın, eşi markete gittikten sonra arkadaşı Amarsaana Bulda’nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve aralarında yaşanan boğuşma sırasında eşinin içeriye girdiğini, daha sonra ise kafasını duvara vurduğu için bayıldığını ifade etti.

        BIÇAKLAMA ANINI HATIRLAMADI

        Şüpheli Sartuul Alagnuden ise, marketten dönünce arkadaşı Amarsaana Bulda’nın eşini darp ettiğini gördüğünü, ardından aralarında kavga çıktığını, daha sonra ise bıçaklama anını hatırlamadığını belirtti.

        Öte yandan emniyetteki ifadelerinin ardından evli çift, 'Kastan öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

        "KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA KÖTÜYDÜ"

        Sesleri duyup dışarıya çıkan, ev sahibi Hanifi Yıldız; "Gece saatlerinde kavga sesine bina olarak uyandık. Daha sonra olayın akabinde sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık. Geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü. Daha sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Ondan sonra tüm incelemeleri yaptılar, cinayet olduğu anlaşıldı.

        Bunun ardından cinayete neden olan kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğalistanlı insanlar. Bizim kiracılarımızdı. Karı koca oturuyorlardı. Kavganın sebebi ne, ya da cinayetin sebebini bilmiyoruz. Eve gelen misafirlerden bir tanesi sırtından bıçaklanarak öldürülmüş" ifadelerini kullandı.

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