Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırımdaki ağacı söken 4 kişiye ceza uygulandı.

İHA'nın haberine göre ilçede yolda yürüyen 4 kişi kaldırımda bulunan bir ağacı sallamaya başladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bir süre ağacı sallayan 4 kişi, ağacı kökünden söktü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden isimlerini tespit ettiği kişilerle ilgili işlem başlattı.

Polis ekipleri tarafından 4 kişiye "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılırken, Kocasinan Belediyesi tarafından da idari işlem uygulandı.