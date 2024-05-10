Yorgun mermi öldürdü!
Olay, Bursa'da meydana geldi. Düğün için Bursa'ya giden muhtar gelin alma merasiminde peşpeşe tetiğe bastı. Tabancasından çıkan mermi caddede kızıyla birlikte yürüyen kadına isabet etti. Olayda kadın hayatını kaybetti. Aileye kan parası teklif ettiği iddia edilen muhtar 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Giriş: 10.05.2024 - 22:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:25
Olay, Bursa'da meydana geldi.
Düğün için Bursa'ya giden muhtar gelin alma merasiminde peşpeşe tetiğe bastı.
Tabancasından çıkan mermi caddede kızıyla birlikte yürüyen kadına isabet etti.
Olayda kadın hayatını kaybetti.
Aileye kan parası teklif ettiği iddia edilen muhtar 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ