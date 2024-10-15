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        Haberler Dünya YouTube Shorts süre sınırı uzatıldı | Dış Haberler

        YouTube Shorts süre sınırı uzatıldı

        YouTube, resmi blogu aracılığıyla yaptığı açıklamayla birlikte, Shorts videoların süresini 3 dakikaya çıkardıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.10.2024 - 20:42 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:42
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        YouTube Shorts süre sınırı uzatıldı
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        YouTube platformuna yedirilen Shorts özelliği ile ilgili beklenen gelişme en sonunda yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde maksimum 60 saniye ile sınırlı olan YouTube Shorts, yeni dönemde 180 saniyeye kadar çıkabilecek.

        YOUTUBE SHORTS, TRENDİ YENİDEN BELİRLEMEYİ HEDEFLİYOR

        Tüm dünyada Vine ile başlayan, Snapchat, Instagram ve TikTok ile devam eden kısa video trendi artık bir başka boyuta taşınmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda bu akıma sessiz kalmayarak platformuna Shorts olarak entegre eden YouTube, kısa sürede farklı bir radikal karar alarak Shorts süresini 3 dakikaya çıkardı.

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