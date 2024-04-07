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        Yerköy Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

        Yerköy Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Fatih Arslan başkanlığında gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:16
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        Yerköy Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Yerköy Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Fatih Arslan başkanlığında gerçekleştirdi.

        Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Meclis üyelerinin tamamının katıldığı toplantıda, 17 gündem maddesi görüşülerek, encümen ve denetim komisyonu üyeleri seçildi.

        Belediye Başkanı Arslan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yeni dönemde Yerköy'e önemli hizmetler getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Seçimlerde kendilerine teveccüh gösteren tüm vatandaşlara teşekkür eden Arslan, "Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu bayrağı en yükseklere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yerköy'e en güzel hizmetleri getirmek için meclis üyelerimizle birlikte uyum içerisinde çalışacağız." dedi.

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